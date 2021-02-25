Узбекистан может остаться без фруктов из-за морозов

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25 февраля 2021, 10:29 Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Сильные морозы могут погубить урожай фруктов в Узбекистане. Садоводы страны оценивают риски потерь урожая черешни, абрикоса, винограда и миндаля от 30% до 80%.

Одной из причин такого стала аномально теплая погода, которая наступила с конца января и начала февраля, когда столбик термометра поднимался до 30 градусов выше нуля. Это привело к цветению косточковых видов фруктовых деревьев, а в страну пришли сильные морозы.

Сообщается, что за последние 4-5 лет урожай черешни в Узбекистане вырос почти на 40%, а производство миндаля увеличилось в пять раз.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане впервые выявили «британский штамм» коронавируса.