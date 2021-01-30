В Узбекистане впервые выявили «британский штамм» коронавируса
30 января 2021, 19:32[ «Аргументы Недели» ]
Новый штамм коронавируса, который впервые был зафиксирован в Великобритании, выявлен в Узбекистане. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Его обнаружили у вернувшейся из ОАЭ девочки 2010 года рождения. При этом результат экспресс-теста, взятого у ребенка в аэропорту, показал бессимптомный COVID-19, а вот уже повторный тест определил «британскую» мутацию. Жалоб на здоровье у ребенка нет, чувствует она себя нормально. у других членов семьи вирус не онайден, но тем не менее они находятся на домашнем карантине.
Роспотребнадзор ранее показал первое фото «британского» штамма коронавируса.
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