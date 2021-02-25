Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гондурасе

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25 февраля 2021, 08:28 Источник: eadaily.com

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей вакцину российского производства «Спутник V».

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

«Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», ­- заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что в Мехико началась вакцинация граждан с использованием «Спутника V».