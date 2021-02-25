Си Цзиньпин назвал историческим чудом победу над бедностью в Китае

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25 февраля 2021, 07:35 Источник: Интерфакс

Си Цзиньпин. Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин Китаю объявил о победе над бедность в Китае.

По словам китайского лидера, «трудная задача ликвидации бедности решена и вопрос с нищетой полностью решен», назвав это историческом чудом.

Он также отметил, что из состояния нищеты и бедности удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тысяч деревень.

«Это великая слава китайского народа, великая слава Коммунистической партии Китая и великая слава китайской нации», - заявил Си Цзиньпин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию и Китай стратегическими партнерами Белоруссии.