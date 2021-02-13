Лукашенко назвал Россию и Китай стратегическими партнерами Белоруссии

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13 февраля 2021, 14:13 Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Китай останутся стратегическими партнерами республики.

По его словам, «братская Россия и великий Китай останутся нашими стратегическими партнерами и не только экономическими». Белорусский лидер также отметил, что как суверенное государство Белоруссия по-прежнему открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром.

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии одобрены основные положения программы социально-экономического развития страны на пятилетку и подчеркнул, что социальная ориентированность белорусской экономической модели остается неизменной.

Ранее Лукашенко заявил о больших планах и серьезных перспективах.