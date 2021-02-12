Лукашенко заявил о больших планах и серьезных перспективах

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12 февраля 2021, 20:10 Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что перемены в стране должны осуществляться не революционным, а эволюционным путем. Об этом он заявил, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.

«Наши перемены - это не то что не мятеж, это даже не революция. Мы должны двигаться эволюционным путем», - сказал белорусский лидер. Он также отметил, что для того, чтобы достичь тех рубежей, есть воля народа и «люди, готовые вести коллективы к поставленным целям, есть наше желание сохранить страну».

По словам Лукашенко, все это необходимо, чтобы реализовать большие планы и серьезные перспективы.

Ранее Лукашенко призвал белорусов сплотиться и сжать зубы.