Лукашенко заявил о больших планах и серьезных перспективах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что перемены в стране должны осуществляться не революционным, а эволюционным путем. Об этом он заявил, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.
«Наши перемены - это не то что не мятеж, это даже не революция. Мы должны двигаться эволюционным путем», - сказал белорусский лидер. Он также отметил, что для того, чтобы достичь тех рубежей, есть воля народа и «люди, готовые вести коллективы к поставленным целям, есть наше желание сохранить страну».
По словам Лукашенко, все это необходимо, чтобы реализовать большие планы и серьезные перспективы.
Ранее Лукашенко призвал белорусов сплотиться и сжать зубы.
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