Лукашенко призвал белорусов сплотиться и сжать зубы

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12 февраля 2021, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белорусы должны сжать зубы, сплотиться и пережить нынешний сложный период. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.

Белорусский лидер призвал всегда основательно думать и анализировать те или иные предложения оппонентов, причем, делать это без эмоций, думая, что за этим последует.

«Мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране. У нас на местах настоящие лидеры», - сказал Лукашенко.

Говоря о возможных преобразованиях, он призвал исходить из национальных интересов и «видеть, что творится вокруг», добавив, что очень надеется «сохранить суверенитет и независимость без боев и крови».

Ранее Лукашенко призвал своих оппонентов не спешить в кресло президента Белоруссии.