Лукашенко призвал своих оппонентов не спешить в кресло президента Белоруссии

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12 февраля 2021, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко утром в пятницу, 12 февраля, призвал желающих занять пост главы республики не спешить, поскольку, по его словам, президентство – "это не царствование".

Лукашенко подчеркнул, что президент – это не человек, который "сел и сидит", а "благо сыпется" не него само. Политик отметил, что кто-то и так проводит свою президентскую жизнь, однако в Белоруссии человек сможет быть лидером только один год, если решит "царствовать".

Именно поэтому Александр Лукашенко призвал не спешить занимать президентское кресло, а также посоветовал помнить, что в политике большая конкуренция.