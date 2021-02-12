Лукашенко заявил, что «умные люди» давно вернулись к кнопочным телефонам

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12 февраля 2021, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Chen Jianli/Xinhua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 12 февраля, подверг жесткой критике владельцев смартфонов. По словам политика, "умные люди" уже давно перешли на использование кнопочных аппаратов.

Александр Лукашенко уточнил, что если кто-то хочет, чтобы "каждую минуту американцы отслеживали", где они находятся, то они могут приобретать смартфоны. "Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", – подчеркнул политик в рамках Всебелорусского народного собрания.

Президент Белоруссии заметил, что "умные люди" уже давно выбирают кнопочные телефоны.