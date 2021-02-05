МВД может получить доступ к контактам пользователей смартфонов

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5 февраля 2021, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

В мобильном приложении Министерства внутренних дел РФ, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы со звонками мошенников.

МВД 4 февраля объявило тендер на доработку своего приложения и будет запрашивать доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов. В приложение нужно будет интегрировать модуль "Антимошенник", который будет распознавать звонки с мошеннических номеров. В документации к тендеру говорится, что для корректной работы модуля приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя, - пишет "Коммерсантъ".

Модуль "Антимошенник" через сторонний сервер будет соединяться с информационной системой полиции. При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения номеров пользователь смартфона увидит на экране предупреждение о том, что ему, возможно, звонят мошенники. Пользователь также сможет составить "белый" список доверенных номеров.