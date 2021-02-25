Кальюлайд заявила о необходимости обучения школьников на эстонском языке

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25 февраля 2021, 07:18 Источник: eadaily.com

Керсти Кальюлайд. Фото: сайт Кремля

Президент Эстонии считает, что «соотечественники с другими культурными корнями» должны получать знания в школах с эстонским языком обучения. Об этом Керсти Кальюлайд на торжественном заседании в честь 103-й годовщины независимости государства.

«Эстонцы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения», - сказала Кальюлайд.

Она отметила, что воспитанное у них «национальное чувство даёт и возможность испытывать гордость за свою страну, за ее принадлежность к семье народов, дорожащих демократией и свободами и уважающих права человека».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости Эстонии.