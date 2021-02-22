Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости Эстонии

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22 февраля 2021, 22:55 Источник: eadaily.com

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин оказался в числе первых глав государств, которые направили поздравления в адрес президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости республики.

Как выяснилось, в канцелярию президента Эстонии поздравление российского лидера с национальным праздником поступило еще 18 февраля. Сообщается, что по содержанию оно схоже с теми, которые Путин присылал Кальюлайд в предыдущие годы на 24 февраля.

В поздравлении, в частности, выражается пожелание президенту и и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов.

Поздравления также поступили от папы Франциска, королей Бельгии и Нидерландов, президентов Буркина-Фасо, Республики Корея, Австрии, Египта, Южно-Африканской Республики, Туниса, Габона, Хорватии и Сан-Марино.

Ранее сообщалось, что посольство РФ ответило Эстонии по поводу введения новых санкций.