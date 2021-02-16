Посольство РФ ответило Эстонии по поводу введения новых санкций

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16 февраля 2021, 22:25 Источник: РИА "Новости"

флаг России, фото: pixabay.com

Пресс-служба российского посольства в Таллине прокомментировала принятое вчера заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России, заявив, что оно добавило негатив в отношения между государствами.

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял заявление в поддержку единой внешней политики Евросоюза с призывом к ужесточению санкций в отношении России.

"К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", — говорится в ответе посольства России. Принятое заявление прибавило "негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений". Если это и было целью авторов документа, то ее удалось достичь.

"В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага", — резюмировало посольство.