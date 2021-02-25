Байден снял ограничения на въезд в США иностранцев

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев.
По словам главы Белого дома, это «мешает отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира». Кроме этого, из-за мер Трампа в страну не могли въехать лица, выигравшие вид на жительство в США в ежегодной лотерее.
«Прокламация не продвигает интересы США. Напротив, она вредит США, мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями», - заявил Байден.
Ранее сообщалось, что Байден не смог уговорить ЕС на новый «мюнхенский сговор».
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