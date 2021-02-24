Меркель надеется, что Германия сможет взять под контроль ситуацию с COVID-19 «через несколько месяцев»

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24 февраля 2021, 22:28 Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Flashpic/Keystone Press Agency

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 24 февраля, в рамках беседы с журналистами выразила надежду на то, что ситуацию с COVID-19 в стране удастся взять под контроль уже через несколько месяцев.

Меркель считает, что если вакцины против коронавируса нового типа будут эффективными и будут производиться и поставляться в необходимых объемах, то уже через несколько месяцев в Германии может возникнуть так называемый коллективный иммунитет.

Канцлер ФРГ уточнила, что до этого момента гражданам придется соблюдать меры предосторожности, чтобы количество новых случаев заражения не увеличивалось.