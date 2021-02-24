ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Меркель выступила против особых условий для сделавших прививку от COVID-19 граждан

, 18:13 Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Меркель выступила против особых условий для сделавших прививку от COVID-19 граждан
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 24 февраля, выступила против того, чтобы предоставлять в настоящий момент особые условия для людей, которые сделали прививку от коронавируса нового типа.

Меркель подчеркнула, что сейчас количество привитых людей значительно меньше, чем тех, кто ждет вакцину. "Государство должно одинаково относиться к обеим группам", – подчеркнула канцлер в рамках разговора с журналистами.

По словам Ангелы Меркель, когда предложение пройти вакцинацию получат достаточное количество людей и некоторые ни при каких условиях не захотят делать прививку против коронавирусной инфекции, придется обдумать, должен ли доступ в определенных сферах быть открыт исключительно для вакцинированных граждан. "Но нам еще далеко до этого", – уточнила канцлер ФРГ.

ЕТ

Общество

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

12 февраля 2021 г. в Министерстве просвещения России прошло Всероссийское совещание с региональными профильными министрами по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Было представлено 30 докладов, а инструментов и решений – не счесть. Повышенный интерес к системе СПО вполне…

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью