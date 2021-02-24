Меркель выступила против особых условий для сделавших прививку от COVID-19 граждан

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24 февраля 2021, 18:13 Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 24 февраля, выступила против того, чтобы предоставлять в настоящий момент особые условия для людей, которые сделали прививку от коронавируса нового типа.

Меркель подчеркнула, что сейчас количество привитых людей значительно меньше, чем тех, кто ждет вакцину. "Государство должно одинаково относиться к обеим группам", – подчеркнула канцлер в рамках разговора с журналистами.

По словам Ангелы Меркель, когда предложение пройти вакцинацию получат достаточное количество людей и некоторые ни при каких условиях не захотят делать прививку против коронавирусной инфекции, придется обдумать, должен ли доступ в определенных сферах быть открыт исключительно для вакцинированных граждан. "Но нам еще далеко до этого", – уточнила канцлер ФРГ.