Меркель выступила против особых условий для сделавших прививку от COVID-19 граждан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 24 февраля, выступила против того, чтобы предоставлять в настоящий момент особые условия для людей, которые сделали прививку от коронавируса нового типа.
Меркель подчеркнула, что сейчас количество привитых людей значительно меньше, чем тех, кто ждет вакцину. "Государство должно одинаково относиться к обеим группам", – подчеркнула канцлер в рамках разговора с журналистами.
По словам Ангелы Меркель, когда предложение пройти вакцинацию получат достаточное количество людей и некоторые ни при каких условиях не захотят делать прививку против коронавирусной инфекции, придется обдумать, должен ли доступ в определенных сферах быть открыт исключительно для вакцинированных граждан. "Но нам еще далеко до этого", – уточнила канцлер ФРГ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.