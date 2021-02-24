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В мире за сутки выявили более 326 тысяч случаев заражения COVID-19

, 22:12 Источник: ВОЗ

В мире за сутки выявили более 326 тысяч случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 111,76 миллиона. За прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 на планете увеличилось более чем на 326 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения также сообщила в среду, 24 февраля, что количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в мире за сутки возросло более чем на 8,3 тысячи, приблизившись к 2,48 миллиона.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает исключительно официально подтвержденные сведения о случаях заражения коронавирусом нового типа и смертности от данного заболевания, предоставляемые странами.

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