В мире за сутки выявили более 326 тысяч случаев заражения COVID-19

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24 февраля 2021, 22:12 Источник: ВОЗ

анализ крови, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 111,76 миллиона. За прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 на планете увеличилось более чем на 326 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения также сообщила в среду, 24 февраля, что количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в мире за сутки возросло более чем на 8,3 тысячи, приблизившись к 2,48 миллиона.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает исключительно официально подтвержденные сведения о случаях заражения коронавирусом нового типа и смертности от данного заболевания, предоставляемые странами.