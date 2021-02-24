Политолог Мезюхо оценил план Киева восстановить контроль над Донбассом к 2025 году

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24 февраля 2021, 21:31

флаг Украины, Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com

Политолог Иван Мезюхо в среду, 24 февраля, в рамках разговора с журналистами прокомментировал план правительства Украины о восстановлении контроля над Донбассом к 2025 году.

Ранее Киев сообщил о намерении включить в стратегию управления государственной границей до 2025 года пункт о подготовке к охране участка украинско-российской границы в Донбассе "после возвращения контроля" над этой территорией.

Политолог в беседе с RT напомнил, что ключевым фактором стабилизации ситуации в Донбассе является соблюдение Минских соглашений, однако Киев не желает выполнять поставленные условия и отказывается идти по данному пути. Мезюхо подчеркнул, что рассматривать вопрос возвращения контроля над Донбассом посредством применения силы власти Украины не могут в приципе.

По мнению эксперта, официальный Киев способен уже сейчас принять решения, которые позволят урегулировать конфликт в регионе. Для этого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как Верховному главнокомандующему следует отдать приказ о прекращении огня. Кроме того, Украина должна выполнить договоренности в рамках формулы Штайнмайера, которая была согласована в рамках парижского саммита "нормандской четверки", считает политолог.

В противном случае, по мнению Ивана Мезюхо, план по возвращению Донбасса не является реалистичным.