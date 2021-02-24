Кабмин Украины планирует взять под контроль границу с РФ в Донбассе до 2025 года

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24 февраля 2021, 17:40 Источник: ТАСС

флаг Украины, фото: pixabay.com

Правительство Украины внесло пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной ныне части Донецкой и Луганской областей в «Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года». Соответствующее решение принято в среду, 24 февраля, на заседании кабинета министров по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

«Задача 5. Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними», - сказано в документе, одобренном 24 июля 2019 года.

Отмечается, что речь идет о «планировании мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей».