Глава Вооруженных сил Норвегии оценил возможность войны с Россией

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил о необходимости «уменьшить напряженность» в отношениях с Россией. По его словам, «самое опасное», что может произойти – конфликт с Москвой.
«Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно», - высказал он во время выступления на Киркенесской конференции.
Кристофферсен отметил, что отношения между Россией и Норвегией в последние годы заметно охладились. Он считает, что необходимо развивать диалог между странами. Глава Вооруженных сил добавил, что беседа может помочь найти какие-то решения.
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