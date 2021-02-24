Количество случаев заражения COVID-19 в США увеличилось за сутки почти на 70 тысяч

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24 февраля 2021, 17:44 Источник: Университет Джонса Хопкинса

лаборатория, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов Америки количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 69,8 тысячи. Об этом сообщил в среду университет Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации университета, в США за минувшие 24 часа врачи зарегистрировали 69 828 новых случаев заражения COVID-19 и 2 284 летальных исхода среди заболевших.

В общей сложности, как сообщают специалисты университета, на территории Соединенных Штатов Америки с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 28,2 миллиона человек, скончались свыше 500 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.