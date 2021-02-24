Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines намерена в мае возобновить полеты в Россию

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2021, 17:22 Источник: ТАСС

самолет Brussels Airlines, Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

Бельгийская национальная авиакомпания Brussels Airlines планирует в начале мая возобновить полеты в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе организации о планах изменений в ее летнем расписании.

В Brussels Airlines сообщили, что в мае в расписание полетов добавятся: Эдинбург, Милан, Дубровник, Ибица, Москва, Палермо, Родос, Пальма де Майорка и Вена. С июня авиакомпания откроет рейсы на Корфу, в Бирмингем, Флоренцию, Санкт-Петербург и Ереван.

Отметим, что постоянные пассажирские рейсы Москва – Брюссель в чартерном режиме сейчас совершает только российская авиакомпания "Аэрофлот".