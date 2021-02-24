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Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines намерена в мае возобновить полеты в Россию

, 17:22 Источник: ТАСС

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines намерена в мае возобновить полеты в Россию
самолет Brussels Airlines, Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

Бельгийская национальная авиакомпания Brussels Airlines планирует в начале мая возобновить полеты в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе организации о планах изменений в ее летнем расписании.

В Brussels Airlines сообщили, что в мае в расписание полетов добавятся: Эдинбург, Милан, Дубровник, Ибица, Москва, Палермо, Родос, Пальма де Майорка и Вена. С июня авиакомпания откроет рейсы на Корфу, в Бирмингем, Флоренцию, Санкт-Петербург и Ереван.

Отметим, что постоянные пассажирские рейсы Москва – Брюссель в чартерном режиме сейчас совершает только российская авиакомпания "Аэрофлот".

ЕТ

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