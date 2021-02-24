Власти Великобритании планируют в конце весны открыть страну для туристов

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24 февраля 2021, 15:36 Источник: АТОР

Лондон, pixabay.com

Власти Великобритании назвали предварительную дату перезапуска международного туризма. Согласно последней информации, вероятно, граждане России смогут отправиться в Лондон уже в конце весны.

Британское правительство к настоящему моменту представило четырехэтапный план ослабления ограничений, введенных ранее в связи с COVID-19, который вступает в силу 8 марта.

Возвращение международного туризма запланировано с 17 мая – оно произойдет на третьем этапе, когда будет отменено большинство ограничений. В частности, речь идет о возможности обслуживать клиентов в помещениях пабов и ресторанов, о возобновлении приема постояльцев в отелях, открытии игровых центров, музеев, кинотеатров, разрешении болельщикам посещать большие футбольные стадионы.