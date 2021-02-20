Россиян предупреждают о новых мошеннических схемах при выезде за границу

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20 февраля 2021, 20:38 Источник: "Прайм"

море, фото: pixabay.com

С началом открытия туристического сезона может резко возрасти количество мошеннических схем по обману россиян, выезжающих за границу. Самым распространенным видом обмана эксперты назвали продажу билетов на несуществующие рейсы.

Также россияне "ловятся" на путевки в страны, где до сих пор действуют строгие ограничения на въезд. Специалисты также напоминают, что покупать туры до официального запуска полетной программы и открытия границ — рискованное дело, ведь ваша поездка может закончиться, даже не начавшись.

При покупке билетов следует доверять либо официальным сайтам авиакомпаний, либо сайтам-агрегаторам, чья репутация на рынке проверена временем.

И не надо оплачивать авиабилеты переводом на карту и электронными деньгами: обязательно должен быть чек на конкретную покупку, а не просто чек о переводе на карту/кошелек.

Россияне планируют возобновить путешествия весной. Заграничные туры дорожают