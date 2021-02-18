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Россияне планируют возобновить путешествия весной. Заграничные туры дорожают

, 09:01 Источник: Коммерсантъ

Россияне планируют возобновить путешествия весной. Заграничные туры дорожают
фото: pixabay.com

Россияне планируют возобновить активные путешествия весной, рассматривают предложения, куда можно поехать отдохнуть на майские праздники. Эксперты отмечают, что как заграничные, так и туры по нашей стране, дорожают.

Россия значительно опережает другие страны по индексу восстановления туристической индустрии.
Ограниченное предложение в условиях растущего спроса позволяет участникам рынка повышать цены: средний тур на Мальдивы и в ОАЭ на майские праздники сейчас стоит в полтора раза дороже, чем в докризисный 2019 год. Так средняя стоимость тура на Мальдивы на майские праздники сейчас составляет 390 тысяч рублей (на 52% дороже, чем в 2019 году). Поездка на Занзибар подорожала на 37%, до 195 тысячи рублей, на Кубу — на 31%, до 162 тысяч рублей, в ОАЭ — на 48%, до 95 тысяч рублей.

По России стало больше бронирований авиабилетов в Петербург, в Сочи, в Москву. Чаще стали летать в Махачкалу, Симферополь, и Минеральные Воды. По данным Aviasales, дополнительные факторы восстановления туриндустрии — большие расстояния, которые стимулируют людей добираться до нужного пункта на самолетах, начало вакцинации и смягчение ограничений по ковиду.

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