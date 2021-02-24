Депутат Заварзин назвал «абсолютной ложью» заявление Пашиняна об «Искандерах»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в среду назвал абсолютной ложью слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы неисправных оперативно-тактических комплексах "Искандер".
Ранее Пашинян заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе якобы не взорвались ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер". По утверждению политика, снаряды либо "не взрывались" вовсе, либо "взрывались на 10 процентов".
"Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и "Искандеры" приплетет, и армянский народ виноват, и военные виноваты", – подчеркнул Виктор Заварзин в рамках разговора с журналистами. Депутат уточнил, что вышеуказанная информация про ракеты не соответствует действительности, поскольку российские оперативно-тактические комплексы являются высокоточным оружием, которое неоднократно проявило себя в рамках различных учений.
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