В Израиле почти половина взрослого населения привилась от ковида, но власти введут комендантский час на праздник Пурим 25 февраля

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24 февраля 2021, 14:29 Источник: Интерфакс

Daniil Ivanov, фото: globallookpress.com/

В Израиле почти половина взрослого населения привилась от коронавирусной инфекции, но власти еврейского государства все равно введут комендантский час на празднование Пурима.

Комендантский час по решению правительства будет действовать с 20:30 до 5:00 утра по местному времени в четверг, пятницу и субботу, 25, 26 и 27 февраля, чтобы не допустить массовые гуляния в Израиле, которые грозят привести к росту распространения COVID-19 в стране.

Праздник Пурим израильтяне традиционно отмечают карнавальными шествиями и масштабными вечеринками несколько дней подряд. В 2021 году Пурим приходится на 25 февраля.

Минздрав Израиля сообщил, что вакцинировали двумя дозами прививки от коронавирусной инфекции более 48% взрослого населения старше 16 лет. Первую дозу вакцины получили более 4,5 млн человек, а вторую - более 3,1 млн человек.

Напомним, в Израиле с 21 февраля начался второй этап смягчения карантинных мер по коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны "не хотят повторения прошлого Пурима", и что коронавирус в Израиле распространяется, несмотря на то, что вакцинация идет полным ходом.

В 2020 году после празднования Пурима в Израиле был зафиксирован всплекс числа заражений, отмечает Times of Israel.

За последние сутки в Израиле выявлено более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В настоящий момент в Израиле болеют коронавирусом свыше 42 тысяч человек.

В Израиле 21 февраля начался второй этап смягчения карантинных мер по коронавирусной инфекции.