В Израиле переболевших COVID-19 и вакцинированных от коронавируса начнут пускать в бассейны и тренажерные залы

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21 февраля 2021, 12:36 Источник: ТАСС

Daniil Ivanov, фото: globallookpress.com/

В Израиле сегодня, 21 февраля, начался второй этап смягчения карантинных мер по коронавирусной инфекции. Правительство разрешило открыть торговые центры, магазины и рынки.

В открывшихся торговых центрах количество посетителей ограничено из расчета 15 кв. м на одного человека, в отдельно стоящие магазины на каждые 7 кв. м площади разрешено запускать по одному клиенту.

Для граждан, переболевших ковидом и получивших обе дозы вакцины Pfizer от коронавирусной инфекцией COVID-19 открываются бассейны и тренажерные залы, гостиницы, музеи и библиотеки. Необходимо соблюдать предписания Минздрава. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей).

Возобновились уроки в школах для учеников пятых, шестых, 11 и 12 классов.

Государственное израильское радио Kan передало, что израильтянам с 21 февраля запрещено собираться в группы численностью более 10 человек в помещении и более 20 - на открытом воздухе. До сегодняшнего дня собрания были ограничены пятью и десятью участниками соответственно.

7 февраля в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 8 января жесткого карантина.

На этой неделе правительство Израиля утвердило 19 февраля продление на две недели до 6 марта запрета на въезд и выезд из страны, введенного ранее с 26 января до 20 февраля.