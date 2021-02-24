Россия и Румыния договорились досрочно расторгнуть контракт на транзит газа

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24 февраля 2021, 10:17 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Россия (ООО "Газпром экспорт") и Румыния (газотранспортный оператор SNTGN Transgaz SA) договорились досрочно расторгнуть контракт на транзит российского газа. Румыния была частью западного газотранспортного коридора, по которому российский газ шел на юг Европы (через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, на запад Турции, Грецию и другие страны региона).

С запуском проекта "Турецкий поток" в начале января 2020 года транзит газа через Румынию прекратился. Румыния начала получать российский газ по новому маршруту - из Болгарии.

Румынская компания, газотранспортный оператор, сообщила, что "интенсивные переговоры" проводились с участием Энергетического директората Европейской комиссии (DG-ENER).

Соглашение о расторжении контракта "обеспечивает получение оставшихся сумм, подлежащих выплате по существующему контракту" и создает основу для заключения со смежными газотранспортными операторами соглашений о присоединении для точек приема-сдачи "Исакча" и "Негру-Вода / Кардам" на границах с Украиной и Болгарией для бронирования участниками рынка.

Противники строительства газопровода "Северный поток – 2" в странах Центральной и Восточной Европы считают, что глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден демонстрирует бездействие в отношении проекта.