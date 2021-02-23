Противники строительства газопровода "Северный поток – 2" в странах Центральной и Восточной Европы считают, что глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден демонстрирует бездействие в отношении проекта.
Журналисты утверждают, что европейские страны недовольны тем, что американский президент якобы не готов принять решительные меры для остановки строительства "Северного потока – 2". Более того, противники России, по словам авторов материала, опасаются, что Джо Байден не хочет вступать в противостояние с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и наносить Германии существенный ущерб.
В тексте говорится, что завершение данного проекта станет "огромной геополитической победой России" и позволит Москве получить новый рычаг воздействия на Европу.
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