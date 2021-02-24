Эстония отметит главный национальный праздник без парада и президентского приема

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24 февраля 2021, 10:09 Источник: Интерфакс

Таллин. Фото: pixabay.com

24 декабря Эстония отмечает 103-ю годовщину независимости государства.

Власти страны приняли решение обойтись без привычных для такого повода торжеств. В частности, жителей попросили не посещать торжества и отмечать праздник дома, в кругу семьи. Это связано с распространением заболеваемости коронавирусом.

Праздничные торжества начались в Таллине с церемонии поднятия государственного флага на башне Длинный Герман.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил своего эстонского коллегу Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонии.