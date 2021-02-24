Министр здравоохранения Черногории вакцинировалась российским «Спутником V»

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич- Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства «Спутник V».
В Минздраве Черногории сообщили, что это первая из 150 доз, которые поступили в Клинический центр Черногории. До своего назначения на пост министра в декабре 2020 года доктор Боровинич-Бойович возглавляла клинику пульмонологии Клинического центра Черногории и как врач участвовала в борьбе с пандемией и лечении пациентов.
В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса «Спутник V».
Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Гайане.
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