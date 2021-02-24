Министр здравоохранения Черногории вакцинировалась российским «Спутником V»

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24 февраля 2021, 10:01 Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич- Бойович сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства «Спутник V».

В Минздраве Черногории сообщили, что это первая из 150 доз, которые поступили в Клинический центр Черногории. До своего назначения на пост министра в декабре 2020 года доктор Боровинич-Бойович возглавляла клинику пульмонологии Клинического центра Черногории и как врач участвовала в борьбе с пандемией и лечении пациентов.

В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса «Спутник V».

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Гайане.