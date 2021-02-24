Жапаров вылетел в Москву на встречу с Путиным

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24 февраля 2021, 09:16 Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров утром 24 февраля, вылетел в Россию на встречу с Владимиром Путиным.

Это первый зарубежный визит Жапарова в статусе главы государства. В ходе визита киргизский лидер проведет переговоры с президентом Российской Федерации, на которых, как сообщаает пресс-служба главы Киргизии, будут обсуждаться «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия стран».

У Жапарова также запланированы двусторонние встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Помимо этого, президент Киргизии увидится с российскими бизнесменами, а также с соотечественниками, в том числе киргизскими студентами, обучающимися в российских вузах.

Ранее Жапаров заявил о сохранении официального статуса русского языка в Киргизии.