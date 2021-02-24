ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Власти Канады выразили готовность помочь пострадавшему от морозов Техасу

, 08:19 Источник: ТАСС

Власти Канады выразили готовность помочь пострадавшему от морозов Техасу
Фото: pixabay.com

Канадские власти готовы оказать американскому штату Техас необходимую помощь.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что речь идет о помощи в восстановлении нормальной работы электросетей.

В феврале в работе электросети Техаса происходили масштабные сбои, вызванные резким похолоданием и снегопадами. Миллионы потребителей в штате в течение нескольких дней оставались без света.

Ранее сообщалось, что 8,8 млн жителей Техаса испытывают проблемы с водой после аномальных морозов.

ДВа

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью