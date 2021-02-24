Власти Канады выразили готовность помочь пострадавшему от морозов Техасу

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24 февраля 2021, 08:19 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Канадские власти готовы оказать американскому штату Техас необходимую помощь.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что речь идет о помощи в восстановлении нормальной работы электросетей.

В феврале в работе электросети Техаса происходили масштабные сбои, вызванные резким похолоданием и снегопадами. Миллионы потребителей в штате в течение нескольких дней оставались без света.

Ранее сообщалось, что 8,8 млн жителей Техаса испытывают проблемы с водой после аномальных морозов.