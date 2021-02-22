8,8 млн жителей Техаса испытывают проблемы с водой после аномальных морозов

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22 февраля 2021, 14:18 Источник: CNN

водопроводный кран и стакан, pixabay.com

Около девяти миллионов человек, что составляет примерно треть населения американского штата Техас, в настоящий момент продолжают испытывать проблемы с водоснабжением после аномальных морозов.

Представитель местной комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ) Гэри Расп заявил, сейчас в отношении примерно 8,8 миллиона техасцев действует оповещение о необходимости кипятить воду.

Губернатор штата Грег Эбботт в свою очередь подчеркнул в понедельник, что задействовал для распределения питьевой воды среди населения национальных гвардейцев и военных. По его словам, местным жителям уже доставили не менее 3,5 миллиона бутылок.