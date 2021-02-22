Власти Техаса запретили отключать электроснабжение должникам

Власти американского штата Техас, пострадавшего от сильнейшей снежной бури, временно запретили отключать должникам электроснабжение и заморозили рассылку гражданам счетов за электроэнергию.
Ранее техасская комиссия по коммунальным услугам провела экстренную встречу и приняла решение объявить мораторий на отключение электроэнергии потребителям за неуплату. Коме того, временно запрещается посылать жителям штата счета за электричество.
Ранее стало известно, что экстремальные погодные условия в Техасе привели к тому, что цены на электроэнергию у ряда операторов резко повысились. Один из жителей Далласа, в частности, заявил, что получил счет на семь тысяч долларов.
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