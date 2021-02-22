Байден на этой неделе посетит пострадавший от мощной снежной бури Техас

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22 февраля 2021, 08:00 Источник: ABC

президент США Джо Байден, pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готовится в течение недели посетить Техас, который сильнее других штатов пострадал от снежной бури в стране, которая стала сильнейшей за последние 30 лет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в минувшее воскресенье сообщила журналистам, что Джо Байден намерен в середине недели приехать в крупнейший город Техаса Хьюстон. Она также напомнила, что в рамках федеральной помощи в вышеуказанный штат посредством военных самолетов доставляются продукты, питьевая вода, а также генераторы.

Отметим, что большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу минувшей недели были вновь подключены к энергоснабжению, но во многих домах прорвало трубы, вследствие чего сотни тысяч жителей штата сейчас остаются без воды.