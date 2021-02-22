Семья замерзшего насмерть в Техасе ребенка намерена отсудить у энергорегулятора $100 миллионов

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22 февраля 2021, 07:11 Источник: ABC

снежная буря в Техасе, Chengyue Lao/XinHua

Семья 11-летнего ребенка, который замерз насмерть в американском штате Техас, подала иск к местному энергорегулятору и подразделению энергетической компании Entergy Corporation на сумму $100 млн.

Речь идет о родственниках Кристиана Павона Пинеды, который, как предполагается, погиб в минувший вторник в результате переохлаждения, после того как в его доме перестали работать электричество и отопление. Официальная причина смерти ребенка, однако, к настоящему моменту не установлена.

Семья погибшего требует от энергорегулятора и Entergy $100 млн за "непреднамеренное убийство" и отмечает, что специалисты знали об ужасном прогнозе погоды минимум за неделю и осознавали, что система не испытывала такой нагрузки в течение более чем 10 лет, но не совершили никаких предупреждающих действий, которые позволили бы предотвратить кризис.