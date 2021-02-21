Четыре миллиона без электричества. В США чрезвычайная ситуация из-за аномальных холодов

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 февраля 2021, 11:22 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Жертвами аномальных морозов в Соединённых Штатах стали уже 34 человека. 20 смертей из этого списка было зафиксировано в Техасе. Для Америки эти холода стали настоящим ударом.

Конечно удар не сравнится с коронавирусной пандемией, но всё же он тоже нанёс определённый урон. От холодов сейчас страдают свыше 100 миллионов американских граждан. В Техасе до сих пор не прекращаются сильнейшие снегопады. Города буквально заваливает снегом. До 13 миллионов граждан, при этом, не обладает доступом к чистой воде. Сами американцы жалуются на постоянную непогоду и усталость от зимы. Уже давно идут речь о бесполезности теории глобального потепления. Ведь никакого потепления в мире нет и в помине.

Свыше половины ветряных электростанций вышли из строя в Техасе. Всему виной – сильнейший порывистый ветер. Похолодание серьёзно сказалось и на экономике США. Из-за этого остановилась работа нескольких техасских нефтеперерабатывающих заводов. Аномальные морозы коснулись также северной Мексики, где местные жители тоже не привыкли к серьёзному холоду. В общей сложности без электричества в тех местах осталось почти 4 с половиной миллиона человек. Президент Байден даже объявил режим ЧС по всему Техасу. В места серьёзного наступления холодов были направлены силы национальной гвардии. Они оказывают помощь всем пострадавшим от стихии.