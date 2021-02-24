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Политолог Тарас Загородний предрек Украине негативные последствия из-за своих же санкций

, 07:39 Источник: РИА Новости

Политолог Тарас Загородний предрек Украине негативные последствия из-за своих же санкций
фото из открытых источников

Политолог и экономист Тарас Загородний предрек Украине негативные последствия из-за своих же санкций
Эксперт заявил, что введенные украинскими властями санкции в отношении сети "Спортмастер" могут создать для Украины проблемы.

Владимир Зеленский на днях подписал указ по санкциям в отношении компании Sportmaster Operations Pte Ltd, руководят которой россияне, а зарегистрирована она в Сингапуре.

Загородний отметил, что "санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы". По его мнению, "гораздо больше проблем Украине принесут санкции против "Спортмастера".

Эксперт напомнил, что "Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций", и "у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он может выиграть".

Экономист объяснил, что теперь эта история с санкциями "ударит по инвестиционной привлекательности" Украины. "Это будет выглядеть, как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка", - подчеркнул Загородний.

В новом санкционном списке Украины 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга.

Президент Украины подписал указ в введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети магазинов спортивных товаров "Спортмастер".

По указу Зеленского для этой компании сроком на три года предусмотрено ограничение любой деятельности

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