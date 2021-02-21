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21 февраля 2021, 12:12 Источник: ТАСС

Sergey Galayko, globallookpress.com

Владимир Зеленский на Украине ввел санкции в отношении сети магазинов, торгующей спортивными товарами в его стране, в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Польше.

Президент Украины подписал указ в введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети магазинов спортивных товаров "Спортмастер".

По указу Зеленского для этой компании сроком на три года предусмотрено ограничение любой деятельности, в том числе торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины, запрет вывода капиталов за пределы Украины.

Sportmaster Operations - международная группа компаний, специализирующаяся на торговле товарами для спорта, туризма и активного отдыха. Украинское подразделение, по информации с официального сайта, образовано в 1990-х годах братьями Николаем и Владимиром Фартушняками из Кривого Рога.