В Европе распространение дезинформации могут приравнять к уголовному преступлению
24 февраля 2021, 07:16
Ряд депутатов Европарламента подняли вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за «распространение дезинформации, которая вызывает беспокойство общественности».
В запросе парламентарии напомнили, что ровно год назад еврокомиссар Вера Юрова не исключила «изменения законов в отношении дезинформации, касающейся вопросов безопасности», сделав при этом акцент на «случаях распространения новостей, которые могут разжечь панику», сообщает RT.
В декабре 2020 года в Еврокомиссии заявили, что Россия и Китай якобы распространяли дезинформацию о коронавирусе в странах ЕС и в мире.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия призвала шесть стран соблюдать правила свободного передвижения.
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