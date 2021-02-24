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В Европе распространение дезинформации могут приравнять к уголовному преступлению

, 07:16

В Европе распространение дезинформации могут приравнять к уголовному преступлению
Фото: pixabay.com

Ряд депутатов Европарламента подняли вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за «распространение дезинформации, которая вызывает беспокойство общественности».

В запросе парламентарии напомнили, что ровно год назад еврокомиссар Вера Юрова не исключила «изменения законов в отношении дезинформации, касающейся вопросов безопасности», сделав при этом акцент на «случаях распространения новостей, которые могут разжечь панику», сообщает RT.

В декабре 2020 года в Еврокомиссии заявили, что Россия и Китай якобы распространяли дезинформацию о коронавирусе в странах ЕС и в мире.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия призвала шесть стран соблюдать правила свободного передвижения.

ДВа

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