Еврокомиссия призвала шесть стран соблюдать правила свободного передвижения

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23 февраля 2021, 18:07

паспорта, фото: pixabay.com

Европейская комиссия подвергла критике строгие ограничения на пересечение границ внутри Евросоюза, которые были введены рядом стран из-за ситуации с распространением коронавируса.

Комиссией были направлены послания ФРГ, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции, сообщает RT. В этих странах применяются более строгие ограничения, чем обозначенные в рекомендациях Совета ЕС, касаемые запрета въезда и выезда. ЕС призывает к более адекватным и недискриминационным мерам.

Власти стран призывают в более широком смысле соблюдать правила свободного передвижения. Они должны

в течение десяти дней ответить на запрос ЕК.