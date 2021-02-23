Еврокомиссия призвала шесть стран соблюдать правила свободного передвижения
23 февраля 2021, 18:07
Европейская комиссия подвергла критике строгие ограничения на пересечение границ внутри Евросоюза, которые были введены рядом стран из-за ситуации с распространением коронавируса.
Комиссией были направлены послания ФРГ, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции, сообщает RT. В этих странах применяются более строгие ограничения, чем обозначенные в рекомендациях Совета ЕС, касаемые запрета въезда и выезда. ЕС призывает к более адекватным и недискриминационным мерам.
Власти стран призывают в более широком смысле соблюдать правила свободного передвижения. Они должны в течение десяти дней ответить на запрос ЕК.
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