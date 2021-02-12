Еврокомиссия планирует выделить до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии
12 февраля 2021, 12:00[ «Аргументы Недели» ]
Европейская комиссия намерена выделить до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии в рамках плана поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в республике.
Согласно последней информации, глобальной целью данной программы является поддержка и расширение возможностей гражданского общества в сферах защиты и продвижения демократии, прав человека и основных свобод в Киргизии.
Как сообщает RT, получатели грантов будут вести работу, направленную на расширение прав и возможностей молодежи и женщин на территории республики, повышение уровня медиаграмотности населения страны, развитие свободы самовыражения, а также на противодействие высказываниям в СМИ, которые разжигают ненависть.
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