Еврокомиссия планирует выделить до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии

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12 февраля 2021, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

флаг ЕС, pixabay.com

Европейская комиссия намерена выделить до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии в рамках плана поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в республике.

Согласно последней информации, глобальной целью данной программы является поддержка и расширение возможностей гражданского общества в сферах защиты и продвижения демократии, прав человека и основных свобод в Киргизии.

Как сообщает RT, получатели грантов будут вести работу, направленную на расширение прав и возможностей молодежи и женщин на территории республики, повышение уровня медиаграмотности населения страны, развитие свободы самовыражения, а также на противодействие высказываниям в СМИ, которые разжигают ненависть.

Общий бюджет данной инициативы составляет €1 млн.