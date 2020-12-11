Евродепутат Рос сообщил об обеспокоенности ситуацией со свободой слова в Facebook и Twitter
11 декабря 2020, 07:50[ «Аргументы Недели» ]
Евродепутат из Нидерландов Роберт Рос выразил обеспокоенность в связи с тем, что Facebook, Twitter и Google, осуществляя регулирование на своих платформах, ставят свободу слова под угрозу.
Рос подчеркнул, что вышеуказанные компании с помощью искусственного интеллекта и особых алгоритмов "отслеживают и контролируют" контент, который предоставляется пользователям платформ.
Как сообщает RT, в качестве примера евродепутат привел действия Facebook и Twitter в течение нескольких недель до и после президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября 2020 года. Роберт Рос заметил, что большинство таких сайтов не регулируются законодательством, поскольку работают в серой зоне и не являются "публичными форумами, СМИ или издателями".
Рос поинтересовался, какие меры в Еврокомиссии намерены принять в отношении онлайн-платформ.
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