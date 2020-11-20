Юрист штаба Трампа считает, что на выборы президента США повлиял Уго Чавес

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20 ноября 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналист Карина Орлова на своей страничке в Facebook рассказала подробности пресс-конференции, проведенной штабом Дональда Трампа.

Карина Орлова, журналист:

ПОБЕДУ У ТРАМПА УКРАЛ УГО ЧАВЕС

- Новая звезда взошла на небосклоне Трампизма: знакомьтесь, юрист штаба Трампа Сидни Пауэлл. Давала вчера пресс-конференцию в Вашингтоне вместе с Руди Джулиани (который так потел, что у него потекла краска для волос). Цель пресс-конференции была проста: рассказать, что выборы выиграл Трамп, Байден все украл, а на Донбассе распяли мальчика.

Вот что сказала Сидни Пауэлл:

«С чем мы действительно имеем дело здесь и с каждым днем обнаруживаем все больше, - это огромное влияние коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай, а также вмешательство в наши выборы здесь, в США». На этом Пауэлл не остановилась: «Системы голосования Dominion, технологическое программное обеспечение Smartmatic и программное обеспечение, входящее в состав других систем кодирования, а не только в Dominion, были созданы в Венесуэле по указанию Уго Чавеса».

Точно. Пока встававшие из гроба старушки в Неваде голосовали за Байдена, Чавес встал из своей могилы и через Dominion вмешался в выборы.

На этом фоне заявление Джулиани о том, что «я могу доказать вам, что Трамп выиграл в Пенсильвании 300 000 голосов. Я могу доказать вам, что он выиграл Мичиган, вероятно, с перевесом 50 000 голосов». В качестве доказательства привел следующее: «Когда я ложился спать в ночь выборов, он был впереди всех этих штатов, каждого из этих штатов». И ведь не поспоришь.

Но если к Джулиани все уже привыкли, то заявления Сидни Пауэлл показались чересчур даже ведущему Fox News Такеру Карсону, который еще неделю назад рассказывал про «мертвецов за Байдена», за что он ее и осудил. Ну то есть как осудил - попросил представить доказательства.

Ну а настоящее СМИ, то есть газета The Washigton Post, назвала вещи своими именами, как и положено журналистам: самая полоумная пресс-конференция за все президентство Трампа.