В Белоруссии запретили повышать цены на продукты и лекарства

Правительство Белоруссии приняло постановление о недопущении повышения цен на социально значимые товары.
В перечень социально значимых вошли 62 продуктовые позиции из категорий, в том числе, крупы, мучные, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло растительное, овощи-фрукты, чай, кофе, соль и сахар. Кроме этого, заморожены цены на 50 видов лекарств.
«С 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца», - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что времена НЭПа в Белоруссии стремительно заканчиваются.
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