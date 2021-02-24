В Белоруссии запретили повышать цены на продукты и лекарства

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24 февраля 2021, 07:09 Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Правительство Белоруссии приняло постановление о недопущении повышения цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых вошли 62 продуктовые позиции из категорий, в том числе, крупы, мучные, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло растительное, овощи-фрукты, чай, кофе, соль и сахар. Кроме этого, заморожены цены на 50 видов лекарств.

«С 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что времена НЭПа в Белоруссии стремительно заканчиваются.