Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди

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23 февраля 2021, 21:53 Источник: "Лента.ру"

Никита Сергеевич Хрущев, фото: соцсети

Экс-директор ЦРУ США Джеймс Вулси заявил, что 35-й президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди был убит по приказу бывшего первого секретаря Центрального комитета КПСС Никиты Хрущева.

Такую конспирологическую теорию Вулси выдвинул в книге "Дракон: секретная война Кремля против Америки", которая была им написана вместе с генерал-лейтенантом тайной полиции Румынии Ионом Михаем Почепой.

Убить Кеннеди Ли Харви Освальду приказал сам Хрущев, утверждают авторы. Хотя Освальд хотел остаться в СССР, но его убедили вернуться для этого в США. "Освальду <..> подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года", — пишут Вулси и Пачепа.

Позднее якобы в КГБ операцию посчитали рискованной и передумали, но Освальда такое положение дел не устроило. Также книга повествует, что у Ли Харви Освальда были тайные встречи в Мехико со своим советским оперативным сотрудником, "товарищем Костиным", который служил в Тринадцатом отделе КГБ по убийствам за рубежом.

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