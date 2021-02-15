Как Хрущев разоблачал культ личности Сталина

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15 февраля 2021, 20:40 Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На ХХ съезде КПСС 25 февраля 1956 года Хрущев выступил с разоблачением культа личности Сталина. Доклад оставался секретным более 30 лет и был опубликован только за границей.

Предполагается, что текст документа ушел на Запад через социалистическую Польшу. Позже через израильское посольство в Варшаве копия доклада попала в руки премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона, а тот, в свою очередь, распорядился передать текст американцам. Так он оказался на столе директора ЦРУ Алена Даллеса. В начале июня 1956 года доклад был опубликован. С английского текста сделали обратный перевод для русской эмиграции.

Советские руководители делали вид, что это фальшивка. Тем не менее, они взяли курс на улучшение отношений с внешним миром и явно хотели, чтобы Запад имел представление о том, что именно обсуждалось на закрытом заседании ХХ съезда КПСС. Утечка информации, по всей видимости, была сознательной.

Известно, что первые документы о механизме репрессий в стране представил Лаврентий Берия сразу после смерти Сталина, и это произошло задолго до ХХ съезда. Сделано это было, правда, для весьма узкого круга лиц. Заняв пост министра внутренних дел, Берия начал прекращать заведомо фальсифицированные дела и освобождать арестованных. В его аппарате изучали показания следователей Министерства государственной безопасности о том, как они сажали невиновных и получали нужные показания, воспроизводились резолюции Сталина, который требовал нещадно бить арестованных.

Одной из первых была освобождена жена члена президиума ЦК Вячеслава Молотова. Живых начали возвращать из лагерей, с убитых снимали нелепые обвинения. Оправдание одного невиновного влекло за собой оправдание и его мнимых «подельников». Из информации силовых и партийных ведомств складывалась чудовищная картина уничтожения невиновных людей самыми мерзкими способами.

В конце 1953-го был устроен суд над самим Берией. Президиуму ЦК доложили: в 1921–1929 годах арестовали больше миллиона человек, в 1930–1936 годах - больше двух миллионов, в 1936–1938 годах - более полутора миллионов (расстреляли около семисот тысяч), в 1939–1953-м - еще миллион сто тысяч.

Утвердили комиссию, которую обязали выяснить судьбу членов ЦК, избранных на ХVII съезде партии (1934 год) и расстрелянных Сталиным. Возглавили комиссию два секретаря ЦК - бывший главный редактор «Правды» Петр Поспелов и Аверкий Аристов. Комиссия изучила документы госбезопасности, допросила бывших узников лагерей и представила доклад, в котором в частности говорилось:

«Самые позорные нарушения социалистической законности, самые зверские пытки, приводившие к массовым оговорам невинных людей, дважды были санкционированы И.В. Сталиным от имени ЦК ВКП(б)…

Урон, который был нанесен массовыми репрессиями военным кадрам, явился одной из причин наших неудач в финской войне, а затем неудачи подбодрили Гитлера и способствовали ускорению гитлеровского нападения на СССР…

Позорные дела, творившиеся в стенах органов НКВД, делались в угоду одному человеку, а иногда по его прямым указаниям. Вот к чему привел антимарксистский, антиленинский «культ личности», созданный безграничным восхвалением и возвеличиванием И.В. Сталина».

В докладе сообщалось о том, что репрессивной машиной руководил сам Сталин, что признательные показания выбивались, что среди работников госбезопасности шло соревнование: кто больше посадит.

Накануне открытия ХХ съезда КПСС доклад о культе личности Сталина было решено сделать на закрытом заседании. Председательствовавший на нем Булганин предложил прений не открывать:

«Доклад товарища Хрущева и принятое съездом постановление «О культе личности и его последствиях» не публикуется в настоящее время, но эти материалы будут разосланы партийным организациям».

После съезда еще неделю шла работа над уже произнесенным докладом. Он приглаживался, причесывался, «обогащался» цитатами из Маркса и Ленина. Через месяц в «Правде» появилась статья «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма?». Центральный партийный орган впервые критиковал Сталина. И только через четыре месяца после съезда, 30 июня, появилось руководящее постановление ЦК «О преодолении культа личности и его последствий».

В СССР доклад Хрущева оставался секретным в том смысле, что его текст не публиковался в открытой печати. А с его содержанием в стране познакомились многие миллионы. Доклад зачитывали в парторганизациях и на собраниях трудовых коллективов по всей стране.

Что делать со Сталиным никто не знал. Шел бесконечный спор: с одной стороны, он совершил тяжкие преступления, с другой — под его руководством строили социализм, одержали победу в войне… Назвать покойного вождя преступником язык не поворачивался.