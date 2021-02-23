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Украина объявила о выходе из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве

, 21:27

Украина объявила о выходе из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве
флаг Украины, фото: pixabay.com

Украина выходит из заключенных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использования воздушного пространства. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на его сайте.

Первое соглашение было заключено в Минске еще 25 декабря 1991 года, а второе в Ташкенте 15 мая 1992 года.

Ранее Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ. Девятый по счету.

НС

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