Украина объявила о выходе из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве
23 февраля 2021, 21:27
Украина выходит из заключенных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использования воздушного пространства. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на его сайте.
Первое соглашение было заключено в Минске еще 25 декабря 1991 года, а второе в Ташкенте 15 мая 1992 года.
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